Тысяча голов Месси: 30-летний аргентинец преодолел космическую планку в футболе

Лионель Месси забил 1000-й гол за карьеру.

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси преодолел отметку в 1000 забитых мячей.

Об этом сообщает Twitter клуба.

Пресс-служба «Барселоны» учитывала все голы Месси за взрослую команду клуба, «Ла Массию» (команды молодежной академии "Барсы"), ангентинский «Ньюэллз Олд Бойз», в котором Лионель делал первые шаги в футболе, а также голы в матчах за сборную Аргентины.

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В «Барселоне» Месси отличился голами 583 раза (включая товарищеские поединки), за сборную Аргентины у Месси 61 забитый мяч. 18 голов на его счету в составе молодежной сборной Аргентины (U-20) и 2 гола - в составе олимпийской сборной.

Что касается детского футбола, то здесь Месси, выступая за «Ньюэллз Олд Бойз», наколотил целых 234 мяча, за команды «Ла Массии» - 105 голов.

Отметим, что Месси преодолел отметку в 1000 мячей благодаря хет-трику в ворота «Депортиво» (4:2) в предыдущем туре чемпионата Испании.