Вратарь "Баварии" извинился за свою ошибку, которая вывела "Реал" в финал Лиги чемпионов

14:06, 02 мая 2018
Футбол
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Свен Ульрайх / REUTERS

"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли. А потом со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините. Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в своем Instagram.

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Напомним, на 46-й минуте вчерашнего полуфинального матча против "Реала" Ульрайх допустил грубейшую ошибку, когда не попал по мячу после паса от своего защитника Толиссо. 

Прокол голкипера соперника подкараулил форвард "Реала" Бензема, который забил в пустые ворота и сделал счет 2:1. "Баварии" после этого необходимо было забивать дважды, но гости смогли отличиться за оставшееся время только один раз - этого не хватило для выхода в финал турнира.

Напомним, как сообщал УНИАН, главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после матча заявил, что завершает тренерскую карьеру

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.

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