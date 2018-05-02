Вратарь "Баварии" извинился за свою ошибку, которая вывела "Реал" в финал Лиги чемпионов

Свен Ульрайх попросил прощения у партнеров по "Баварии" и болельщиков.

Голкипер мюнхенской "Баварии" Свен Ульрайх извинился за свою ошибку в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против "Реала" (2:2).

"Словами не описать, насколько я расстроен вылетом из Лиги чемпионов. Мы хотели непременно выйти в финал и делали что могли. А потом со мной случилась эта необязательная ошибка. Я не могу это объяснить. Извините. Прошу прощения у моей команды и наших болельщиков", – написал вратарь в своем Instagram.

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Напомним, на 46-й минуте вчерашнего полуфинального матча против "Реала" Ульрайх допустил грубейшую ошибку, когда не попал по мячу после паса от своего защитника Толиссо.

Прокол голкипера соперника подкараулил форвард "Реала" Бензема, который забил в пустые ворота и сделал счет 2:1. "Баварии" после этого необходимо было забивать дважды, но гости смогли отличиться за оставшееся время только один раз - этого не хватило для выхода в финал турнира.

Напомним, как сообщал УНИАН, главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес после матча заявил, что завершает тренерскую карьеру.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.