Финалистам Лиги чемпионов выделят по 17 тысяч билетов на матч в Киеве

Соперник "Реала" по финальному матчу определится сегодня в Риме в поединке "Рома" - "Ливерпуль".

УЕФА выделит клубам, которые сыграют в финале Лиги чемпионов, по 17 тысяч билетов на финальную встречу на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Об этом сообщает испанская Marca.

«Реал», который вчера обыграл в полуфинале «Баварию», начинает распространение билетов с сегодняшнего дня. Ранее клуб выставил на продажу 6 700 билетов.

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Всего запланировано продать 40 700 билетов на финал Лиги чемпионов, при вместимости стадиона 63 000. Остальные места будут отведены УЕФА, федерациям футбола, спонсорам и СМИ.

Напомним, финал состоится 26 мая. Второй финалист станет известен сегодня в матче «Рома» – «Ливерпуль» (в первой встрече "Ливерпуль" победил - 5:2).