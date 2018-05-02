Финалистам Лиги чемпионов выделят по 17 тысяч билетов на матч в Киеве

13:15, 02 мая 2018
Футбол
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прес-служба НСК &quot;Олімпійський&quot;

Об этом сообщает испанская Marca.

«Реал», который вчера обыграл в полуфинале «Баварию», начинает распространение билетов с сегодняшнего дня. Ранее клуб выставил на продажу 6 700 билетов.

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Всего запланировано продать 40 700 билетов на финал Лиги чемпионов, при вместимости стадиона 63 000. Остальные места будут отведены УЕФА, федерациям футбола, спонсорам и СМИ.

Напомним, финал состоится 26 мая. Второй финалист станет известен сегодня в матче «Рома» – «Ливерпуль» (в первой встрече "Ливерпуль" победил - 5:2).

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
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