Роналду повторил рекорд Мальдини по количеству выходов в финал Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов в Киеве станет шестым в карьере для форварда "Реала" Криштиану Роналду.

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду в шестой раз сыграет в финале Лиги чемпионов.

33-летний португалец в четвертый раз сыграет в финале турнира с мадридцами. До этого дважды он играл в финале в составе "Манчестер Юнайтед".

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Таким образом, Роналду повторил рекорд Лиги чемпионов (с 1992 года), который принадлежит бывшему капитану "Милана" Паоло Мальдини - шесть финалов, сообщает Gracenote Live.

Как сообщал УНИАН, вчера "Реал" сыграл вничью с "Баварией" - 2:2, а по сумме двух матчей одолел мюнхенцев - 4:3. Интересно, что Роналду не смог отличиться голами в двух полуфинальных противостояниях с "Баварией", прервав свою результативную серию в Лиге чемпионов.

Напомним, "Реал" побил рекорд Лиги чемпионов, выйдя в финал в 7-й раз.