Главный тренер "Баварии" после поражения от "Реала" объявил о завершении карьеры

Матч в Мадриде стал последним в Лиге чемпионов для 72-летнего Юппа Хайнкеса.

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что матч против мадридского «Реала» стал для него последним в Лиге чемпионов. Напомним, мюнхенцы сыграли вничью - 2:2, но уступили испанскому клубу по сумме двух матчей (3:4) и не смогли выйти в финал турнира.

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«До этого сезона моей последней игрой в Лиге чемпионов был финал 2013 года против дортмундской "Боруссии". Никогда бы не подумал, что вернусь. Сейчас могу с уверенностью сказать, что сегодняшняя игра стала для меня последней, я не вернусь к тренерской деятельности. Но это не так плохо - не думаю, что в мире есть много 72-летних людей, принимающих подобные решения»,- заявил Хайнкес после игры в Мадриде.

Юпп Хайнкес уже завершал карьеру в 2013 году. Но в октябре 2017 года он вернулся в «Баварию». В этом сезоне мюнхенский клуб уже гарантировал себе чемпионство в Германии и вышел в финал национального Кубка.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля "Баварию" возглавит хорватский специалист Нико Ковач.