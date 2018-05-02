"Реал" установил рекорд по числу выходов в финал Лиги чемпионов

00:08, 02 мая 2018
Футбол
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&quot;Реал&quot; в седьмой раз вышел в финал Лиги чемпионов / REUTERS

Мадридская команда вышла в финал турнира в седьмой раз в его истории (после реорганизации Кубка чемпионов в Лигу чемпионов). Таким образом, «Реал» установил рекорд по этому показателю. По шесть раз в финал Лиги чемпионов выходили итальянские «Милан» и «Ювентус».

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При этом если брать всю историю розыгрыша Кубка чемпионов, то это уже 16-й выход в финал для "Реала" - абсолютный лучший показатель среди всех клубов. 

В финале Лиги чемпионов нынешнего сезона «Реал» сыграет с победителем противостояния «Ромы» и «Ливерпуля». В первом матче английская команда на своём поле победила со счётом 5:2, ответная игра пройдёт в Риме завтра, 2 мая.

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