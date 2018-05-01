"Бавария" дала бой "Реалу", но уступила ему дорогу в финал Лиги чемпионов в Киеве

26-я дуэль "Реала" и "Баварии" в еврокубках завершилась вничью - 2:2, однако по сумме двух матчей в финал пробился "Реал".

"Реал" стал первым финалистом Лиги чемпионов сезона-2017/2018. В ответном матче 1/2 финала мадридский клуб сыграл вничью с "Баварией". Игра завершилась со счетом 2:2. В первом поединке неделю назад "Реал" победил - 2:1 и по сумме двух матчей (4:3) оказался сильнее.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Это была 26-я встреча двух клубов на международной арене в официальных турнирах. Как и в первой полуфинальной игре, "Бавария" вновь открыла счет. Уже на 3-й минуте Серхио Рамос неловко пытался выбить мяч возле своих ворот, и Киммих с нескольких метров протолкнул мяч в ворота. 0:1.

Однако уже на 11-й минуте последовал ответ. Марсело навесил, а Бензема без помех пробил головой - голкипер Ульрих не спас "Баварию" от гола в простой ситуации.

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Темп игры нарастал, и "Бавария" в первом тайме упустила еще пару отличных возможностей для взятия ворот. А в двух случаях "Реалу" помог арбитр, не назначивший пенальти за фол против Левандовского и за игру рукой Марсело в своей штрафной.

Второй тайм "Реал" начал с кавалерийского наскока. Запрессинговав мюнхенцев на их половине поля, "Сливочные" заставили совершить грубейшую ошибку голкипера Ульриха. Бензема снова оказался в нужном месте - 1:2 в пользу "Реала".

На 63-й минуте градус интриги поднялся до максимальной отметки после того, как Хамес Родригес со второй попытки с острого угла сумел пробить голкипера "Реала" Наваса. Колумбийский хавбек не праздновал гол в ворота своей бывшей команды. "Баварии" оставалось забить всего один гол для героического выхода в финал, однако за оставшиеся полчаса выполнить эту задачу мюнхенцам не удалось.

Матч так и завершился - 2:2.

Второй участник финала определится завтра после ответного поединка "Рома" - "Ливерпуль" (первая игра - 2:5).

Финал Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.