Президента ФФУ уличили во лжи о возможном переносе финала Лиги Чемпионов-2018

УЕФА, очевидно, и не думала о том, чтобы лишить столицу главного футбольного поединка 2018 года.

Заявления президента ФФУ Андрея Павелко о том, что УЕФА хотел лишить Киев права проведения финала Лиги Чемпионов не отвечает действительности.

Об этом пишет спортивный обозреватель Виктор Журавлев на сайте footclub.com.ua, передает «Главред».

Так, журналист отмечает, что высказывание Павелко говорит о том, что он "совершенно не понимает принципы работы и ценности этой организации".

"Максимальная транспарентность – одна из них. Если УЕФА чем-то действительно обеспокоен – особенно в сфере безопасности – то никогда не будет это замалчивать, пытаться решить в кулуарах или "пугать" в неофициальных беседах", - пишет обозреватель.

Автор напоминает, что УЕФА всегда публично коммуницирует такие вещи, в чем в Украине могли неоднократно убедиться во время подготовки к ЕВРО-2012. О любых угрозах проведению матчей сразу же сообщалось по официальным каналам УЕФА.

"Так было и с проблемой давно забытого ТРЦ "Троицкий" перед НСК "Олимпийский", и возведением стадиона во Львове, и нехваткой отелей в Донецке, и прочими вопросами, по поводу которых в УЕФА существовали опасения. Да и сам Павелко должен об этом помнить по родному Днепру, который лишился статуса принимающего города по причине ряда нерешенных вопросов с инфраструктурой", - обращает внимание Журавлев.

Как свежий пример автор приводит ситуацию со строительством в Брюсселе одного из стадионов финальной стадии ЕВРО-2020, подчеркивая, что на всех этапах этого процесса УЕФА действовал с максимальной открытостью.

"В сентябре 2017 года стало очевидно, что принимающая сторона может не успеть. На следующем же исполкоме УЕФА этот вопрос был рассмотрен, а на сайте появился пресс-релиз, в котором от Брюсселя требовали определенных гарантий с указанием четких сроков. Также сообщалось, что исполком попросил администрацию УЕФА параллельно начать ускоренный поиск запасного варианта. В итоге брюссельский "Евростадиум" не смог-таки выполнить условия исполкома УЕФА, и четыре матча, которые планировалось провести там, по результатам голосования были перенесены на лондонский "Уэмбли", - напомнил обозреватель.

Журналист обращает внимание на тот факт, что в случае с проведением Киевом финала Лиги Чемпионов никаких официальных претензий от УЕФА не поступало.

"А что мы имеем в случае якобы существовавшей угрозы финалу ЛЧ в Киеве из-за "мариупольского скандала", или мифических претензий УЕФА к неготовности арены "Динамо" для приема женских команд? Ни одного пресс-релиза или какого-либо другого официального заявления УЕФА по этому поводу. Ни одного соответствующего высказывания представителей УЕФА в прессе", - пишет автор.

"Поэтому "геройство" Павелко скорее выглядит очередным плодом его больной фантазии и проявлением комплексов неполноценности", - резюмирует Журавлев.

Напомним, на днях Андрей Павелко в интервью Matchday заявил, что Киев был очень близок к тому, чтобы лишиться права на проведение финала Лиги чемпионов.

"Когда возникло "мариупольское дело", у меня в УЕФА в открытую спрашивали: если у вас в стране небезопасно играть в футбол, то, может, лучше перенести финалы престижнейших клубных турниров в другую страну? Я постоянно был в контакте с представителями УЕФА и президентом Александером Чеферином. Пытался убедить их, что у нас все получится. В итоге все закончилось хорошо, мы справились и сейчас вышли в подготовке к финалам на финишную прямую", – заявил президент ФФУ.