Павелко попросили назвать олигархов, у которых Суркисы «просят» деньги на содержание Динамо и намекнули судом

Авторитетный футбольный эксперт Артем Франков раскритиковал недавние заявления главы ФФУ.

Футбольное сообщество подвергло резкой критике заявления, сделанные президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко в своем недавнем скандальном интервью.

Авторитетный футбольный эксперт Артем Франков раскритиковал недавние заявления главы ФФУ Андрея Павелко, где он заявлял о том, что владелец футбольного клуба Динамо Киев Игорь Суркис одалживает деньги у олигархов на содержание клуба, а потом их не отдает.

«Что касается «Динамо» и того, что Игорь Суркис окучивает олигархов, стреляет у них крупные суммы на содержание клуба, а потом не возвращает. Это уж на уровне «развернул кулак и в морду»! Иначе – в суд», - заявил Франков.

«Пусть Павелко назовет того олигарха или «олигарха», у кого Суркис взял деньги и вовремя не отдал. Без конкретных фамилий и имен это не более чем словесный понос человека, который уничтожает, убивает всё, к чему прикасается. Человека, для которого лживый пафос и личные амбиции значат всё, а футбол – ничего», - отметил эксперт.

Также он прокомментировал предложение Павелко отдать Динамо Киев в «другие руки».

«Динамо» досталось Суркисам бесплатно и они теперь жируют за счет знаменитого клуба? Уж ты, моя лапочка… В 1993 году Павелко еще пешком под стол ходил, а когда он вкладывался в строительство ночного клуба, Суркисы тратили на «Динамо» миллионы», - отметил Франков.

«Андрей Васильич, ты сколько своих средств вложил в футбол? А сколько вкладываешь сейчас? «Динамо» действительно досталось Суркисам бесплатно. Со своими немаленькими долгами, с прогнившим стадионом, где под трибунами бегали крысы, с базой на два кривых поля и старое двухэтажное здание, фактически советской общагой. За это время они, вражины этакие, построили 9 полей с подогревом, новое здание базы на 12 тысяч квадратных метров, манеж, детско-юношескую школу на Нивках – снова новое здание, снова поля. За свой счет, не за государственный! В «Динамо», помимо академических групп всех возрастов, занимается футболом до полутора тысяч детей», - добавил эксперт.

Он также отметил, что заявления Павелко о якобы плохой подготовке стадиона «Динамо» имени Лобановского к проведению финала Женской Лиги Чемпионов являются просто «бредом».

«Стадион «Динамо» имени Лобановского якобы плохо подготовился к финалу Женской Лиги чемпионов. Ну, это вообще конченый бред. Никто в УЕФА не требовал накрытия трибун и никто не мог такого обещать – потому что конструкция стадиона этого не позволяет, это было бы попросту опасно для зрителей!», - сообщил Франков.

«Зато «Динамо» вложило в ремонт и без того вполне пригодного к игре стадиона 20 миллионов гривень – в замену кресел, ремонт туалетов, дорожек и так далее. Хотел бы я знать, сколько Павелко и его организация вложат в ремонт «Олимпийского»! Например, перестанет ли протекать крыша, из-за чего вода льется прямиком в ВИП-ложи (извините, рассказывали!), о которых он так заботится. Понимаю, тут речь идет исключительно о государственных, народных деньгах. Ох, интересно будет послушать их отчет, куда именно эти денежки будут вложены!», - отметил футбольный эксперт.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе на сайте «Динамомания» вышло обширное интервью вице-президента УЕФА Григория Суркиса. В разговоре с одним из руководителей УЕФА журналисты затронули тему многочисленных скандалов, связанных с ФФУ, и возможных негативных последствий от них для всего украинского футбола.

«Те ошибки, которые, на мой взгляд, делают руководство ФФУ и ее Исполком, позорят в полном смысле этого слова украинское руководство и убивают перспективы развития украинского футбола. Футбол должен объединять, а не разъединять. Я говорю об этом впервые, но не в силу того, что я не уважаю народных депутатов и не в силу того, что я против их участия в популяризации футбола. Я против политизации футбола. А сегодня Федерация фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом, где абсолютно отсутствует здравый смысл, где на сегодняшний день нет места морали, нравственности и этике по отношению к своим членам. Которые десятки лет верой и правдой служили развитию футбола. Как говорится на украинском языке – это «ганебна iсторiя», последствия которой будут очень плохими», – в чаcтности, заявил Григорий Суркис

Вице-президент УЕФА отметил, что европейский футбольный союз следит за тревожными тенденциями в ФФУ и наверняка сделает серьезные выводы о том, каким образом действующий президент федерации Андрей Павелко пытается монополизировать всю власть в украинском футболе.

В ответ на это президент ФФУ Андрей Павелко ответил своим «интервью», в котором, по мнению многих футбольных экспертов, позволил себе слишком эмоциональные и голословные заявления в адрес ФК «Динамо Киев» и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.