Известна пара финалистов женской Лиги чемпионов, которые сыграют в Киеве 24 мая
Накануне в женской Лиге чемпионов завершились полуфиналы, по итогам которых определились два финалиста турнира. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Лион" минимально обыграл на своем поле "Манчестер Сити" со счетом 1:0 после нулевой ничьей недельной давности.
"Вольфсбург" и во втором матче оказался сильнее "Челси" - 2:0, в первом поединке на выезде немки выиграли со счетом 3:1.
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Таким образом, немецкий "Вольфсбург" и французский "Лион" сыграют между собой в финальной игре, которая пройдет в Киеве 24 мая. Поединок состоится на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.
Интересно, что "Лион" является победителем двух последних розыгрышей турнира, причем два года назад француженки обыграли в решающем матче "Вольфсбург" в серии пенальти.
Как сообщал УНИАН, в начале марта УЕФА начал продажу билетов на финальный матч женской Лиги чемпионов.