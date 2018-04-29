"Динамо" обыграло "Ворсклу" благодаря голу джокера Мбокани

Игра завершилась со счетом 1:0.

В Полтаве состоялся матч 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала киевское "Динамо".

Поединок завершился минимальной победой столичного клуба - 1:0. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Во втором тайме результат принесла замена, сделанная наставником "Динамо" Александром Хацкевичем. Форвард Дьемерси Мбокани, который тремя минутами ранее вышел на замену, замкнул прострел партнеров. Это первый гол нападающего из ДР Конго в составе "Динамо" за последние полгода.

"Динамо" выигрывает в Премьер-лиге в 8-м матче подряд и продолжает гонку за донецким "Шахтером". Отрыв между командами по-прежнему составляет 3 очка.