Ярмоленко сыграл впервые после трехмесячного перерыва

Украинец вышел на замену в конце поединка с "Вердером" в Бундеслиге.

Полузащитник дортмундской "Боруссии" и сборной Украины Андрей Ярмоленко вышел на поле впервые за три месяца.

В поединке за свой клуб в рамках чемпионата немецкой Бундеслиги против бременского "Вердера" (1:1) Ярмоленко вышел на замену на 79-й минуте при счете 1:1. Ярмоленко имел один момент, но его удар заблокировали защитники "Вердера". За оставшееся до конца матча время счет не изменился.

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Для украинца это первый выход на поле с 27 января, когда он отыграл 24 минуты в матче Бундеслиги против "Фрайбурга". После этого Ярмоленко получил травму сухожилия, в течение месяца носил специальный фиксирующий сапог, а с мячом начал тренироваться только в последних числах марта.

Восстановившись после травмы вначале апреля, Андрей дважды попадал в заявку "Боруссии", но так и не выходил на поле. А еще в одной игре - против "Шальке" - украинец и вовсе не попал в заявку.