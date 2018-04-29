"Заря" в большинстве обыграла "Верес" в матче УПЛ

16:01, 29 апреля 2018
Футбол
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Юри принес победу &quot;Заре&quot; / ФК &quot;Заря&quot;

Луганская команда победила со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.

Основные события произошли в начале второго тайма. На 50-й минуте "Верес" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил правый защитник Адамюк.

Меньше 10 минут потребовалось "Заре", чтобы реализовать численное преимущество. На 59-й минуте бразильский легионер Юри, выйдя один на один, перебросил мяч через вратаря - 1:0.

Таким образом, "Заря" набрала 43 очка и приблизилась к "Ворскле" (43), которая идет третьей. 

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Теги: #Заря#УПЛ-2017/18