"Заря" в большинстве обыграла "Верес" в матче УПЛ
16:01, 29 апреля 2018Футбол
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Луганчане забили вскоре после удаления в составе соперника.
Юри принес победу "Заре" / ФК "Заря"
В Запорожье состоялся поединок 29-го тура украинской Премьер-лиги, в котором "Заря" принимала "Верес".
Луганская команда победила со счетом 1:0, сообщает официальный сайт соревнований.
Основные события произошли в начале второго тайма. На 50-й минуте "Верес" остался в меньшинстве - прямую красную карточку получил правый защитник Адамюк.
Меньше 10 минут потребовалось "Заре", чтобы реализовать численное преимущество. На 59-й минуте бразильский легионер Юри, выйдя один на один, перебросил мяч через вратаря - 1:0.
Таким образом, "Заря" набрала 43 очка и приблизилась к "Ворскле" (43), которая идет третьей.
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