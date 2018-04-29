Онлайн видео-трансляция "Заря" - "Верес": Премьер-лига, 29-й тур

В Запорожье проходит матч 29-го тура УПЛ с участием команд первой шестерки.

Сегодня в Запорожье проходит матч 29-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луганская "Заря" принимает ровенский "Верес".

Команды представляют первую шестерку чемпионата. У "Зари" на данный момент 40 очков и четвертая строчка в турнирной таблице. От "Ворсклы", которая идет третьей, луганчане отстают на 4 пункта. У "Вереса" 33 очка в активе, и он замыкает шестерку.

Матч в Запорожье начнется в 14.00.

ТВ-трансляция - телеканал "2+2".