"Ювентус" обыграл "Интер" в Серии А в матче с сумасшедшей развязкой

"Интер", играя в меньшинстве, уступал в счете, затем сумел выйти вперед - 2:1, однако в концовке пропустил два гола за три минуты.

В Милане на стадионе "Джузеппе Меацца" состоялся центральный матч 35-го тура чемпионата Италии, в котором «Интер» принимал на своём поле «Ювентус». Встреча завершилась волевой победой "Ювентуса" со счётом 3:2.

Экс-игрок "Шахтера" Дуглас Коста вывел "Ювентус" вперед уже на 13-й минуте. Спустя 4 минуты футболист "Интера" Матиас Весино получил прямую красную карточку за грубый фол против Марио Манджукича.

Тем не менее, миланский клуб в меньшинстве сумел не только отыграться, но и выйти вперед. Первый мяч на счету Мауро Икарди, а во втором голе Икарди совершил проход по флангу и прострелил в центр, в результате чего Андреа Бардзальи забил автогол. 2:1.

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Однако в последней 5-минутке "Ювентус" сподобился на камбек. Хуан Куадрадо забил гол практически с нулевого угла, а через две минуты Гонсало Игуаин принес победу туринцам.

«Ювентус» (88 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Италии и ведет борьбу с "Наполи" (84 очка, 1 матч в запасе) за чемпионство.

«Интер» (66 очков) находится на пятой строчке.

Завтра "Наполи" сыграет в гостях с "Фиорентиной", после чего командам останется провести в чемпионате по три игры.