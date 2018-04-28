В матче аутсайдеров УПЛ "Черноморец" одержал волевую победу над "Сталью"

Одесситы борются за то, чтобы не финишировать последними в УПЛ.

В Киеве на стадионе "Оболонь-Арена" прошел матч 29-го тура футбольной Премьер-лиги, в котором "Сталь" (Каменское) принимала одесский "Черноморец".

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу одесского клуба.

"Сталь" первой вышла вперед - на 22-й минуте отличился Юрий Климчук. Однако тут же, через три минуты Максим Третьяков восстановил равновесие.

В середине второго тайма, на 65-й минуте Иван Бобко принес гостям победу - 2:1. В обоих голах одесситов принял участие форвард Александр Гладкий.

Обе команды продолжают борьбу за выживание в УПЛ. "Черноморец" благодаря победе набрал 25 очков и поднялся с последнего на предпоследнее место. "Сталь" (23 очка) соответственно опустилась на дно турнирного реестра.

29-й тур продолжится завтра матчами "Заря" - "Верес" и "Ворскла" - "Динамо".