"Динамо" предложило "Бешикташу" 1,2 миллиона евро за голкипера Бойко

16:43, 28 апреля 2018
Футбол
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Денис Бойко / fcdynamo.kiev.ua

По информации источника, киевляне предложили клубу из Стамбула 1,2 миллиона евро за голкипера, который нынче выступает за «бело-синих» на правах аренды. Арендное соглашение вратаря с киевским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Стоит отметить, что турецкий клуб в свое время купил украинца у "Днепра" за 3 миллиона евро.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Бойко должен сам изьявить желание остаться в команде.

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Теги: #Бешикташ#Динамо Киев#Денис Бойко