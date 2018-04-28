"Динамо" предложило "Бешикташу" 1,2 миллиона евро за голкипера Бойко

Арендное соглашение вратаря с киевским клубом истекает в конце нынешнего сезона.

«Динамо» сделало предложение «Бешикташу» по трансферу вратаря Дениса Бойко. Об этом сообщает издание Fotomac.

По информации источника, киевляне предложили клубу из Стамбула 1,2 миллиона евро за голкипера, который нынче выступает за «бело-синих» на правах аренды. Арендное соглашение вратаря с киевским клубом истекает в конце нынешнего сезона. Стоит отметить, что турецкий клуб в свое время купил украинца у "Днепра" за 3 миллиона евро.

Напомним, ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что Бойко должен сам изьявить желание остаться в команде.