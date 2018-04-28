"Зирка" обыграла "Олимпик" в 29-м туре УПЛ

Команда из Кропивницкого пытается покинуть "зону вылета".

В рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги в Кропивницком состоялся поединок «Зирка» - «Олимпик».

"Зирка" победила со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

На 64-й минуте с передачи Алексея Чичикова открыл счет Сергей Петров, который забил красивым даром с разворота.

Через 11 минут отметился сам Чичиков, ассистировал ему Павел Полегенько.

"Зирка" набрала 30 очков, улучшив шансы уйти из "зоны вылета". У "Олимпика" осталось 33 пункта, и он остается на 8-м месте.