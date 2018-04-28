"Зирка" обыграла "Олимпик" в 29-м туре УПЛ
16:12, 28 апреля 2018Футбол
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Команда из Кропивницкого пытается покинуть "зону вылета".
"Зирка" обыграла "Олимпик" / Фото Станислав Ведмидь, facebook.com
В рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги в Кропивницком состоялся поединок «Зирка» - «Олимпик».
"Зирка" победила со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УПЛ.
На 64-й минуте с передачи Алексея Чичикова открыл счет Сергей Петров, который забил красивым даром с разворота.
Через 11 минут отметился сам Чичиков, ассистировал ему Павел Полегенько.
"Зирка" набрала 30 очков, улучшив шансы уйти из "зоны вылета". У "Олимпика" осталось 33 пункта, и он остается на 8-м месте.
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