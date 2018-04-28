"Зирка" обыграла "Олимпик" в 29-м туре УПЛ

16:12, 28 апреля 2018
Футбол
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&quot;Зирка&quot; обыграла &quot;Олимпик&quot; / Фото Станислав Ведмидь, facebook.com

"Зирка" победила со счетом 2:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

На 64-й минуте с передачи Алексея Чичикова открыл счет Сергей Петров, который забил красивым даром с разворота.

Через 11 минут отметился сам Чичиков, ассистировал ему Павел Полегенько.

"Зирка" набрала 30 очков, улучшив шансы уйти из "зоны вылета". У "Олимпика" осталось 33 пункта, и он остается на 8-м месте.  

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Теги: #УПЛ-2017/18