"Александрия" обыграла "Карпаты", практически решив задачу сохранения прописки в УПЛ
16:01, 28 апреля 2018Футбол
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"Карпаты" остались в зоне риска.
"Александрия" обыграла "Карпаты" / football24.ua
Во Львове прошел матч 29-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".
Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.
Львовяне быстро повели в счете - уже на 4-й минуте Андрей Нестеров распечатал ворота "Александрии". Однако затем "Карпаты" потеряли игровое преимущество, а вместе с ним - и победу. На 35-й минуте Евгений Банада восстановил паритет, а во втором тайме, на 52-й минуте, Артем Ситало забил решающий мяч.
"Александрия" теперь имеет в активе 36 очков. А "Карпаты" с 32 очками остаются зоне риска и могут потерять прописку в высшем дивизионе.
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