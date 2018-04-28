"Александрия" обыграла "Карпаты", практически решив задачу сохранения прописки в УПЛ

16:01, 28 апреля 2018
Футбол
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&quot;Александрия&quot; обыграла &quot;Карпаты&quot; / football24.ua

Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Львовяне быстро повели в счете - уже на 4-й минуте Андрей Нестеров распечатал ворота "Александрии". Однако затем "Карпаты" потеряли игровое преимущество, а вместе с ним - и победу. На 35-й минуте Евгений Банада восстановил паритет, а во втором тайме, на 52-й минуте, Артем Ситало забил решающий мяч.

"Александрия" теперь имеет в активе 36 очков. А "Карпаты" с 32 очками остаются зоне риска и могут потерять прописку в высшем дивизионе. 

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Теги: #УПЛ-2017/18