"Александрия" обыграла "Карпаты", практически решив задачу сохранения прописки в УПЛ

"Карпаты" остались в зоне риска.

Во Львове прошел матч 29-го тура Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимали "Александрию".

Поединок завершился победой гостей со счетом 2:1, сообщает официальный сайт УПЛ.

Львовяне быстро повели в счете - уже на 4-й минуте Андрей Нестеров распечатал ворота "Александрии". Однако затем "Карпаты" потеряли игровое преимущество, а вместе с ним - и победу. На 35-й минуте Евгений Банада восстановил паритет, а во втором тайме, на 52-й минуте, Артем Ситало забил решающий мяч.

"Александрия" теперь имеет в активе 36 очков. А "Карпаты" с 32 очками остаются зоне риска и могут потерять прописку в высшем дивизионе.