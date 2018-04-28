Кличко и Шевченко снялись в проморолике к финалу Лиги чемпионов в Киеве (видео)

15:36, 28 апреля 2018
Футбол
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фото Миколи Бочка

Мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко снялись в проморолике, посвященном финалу Лиги чемпионов в Киеве.

Шевченко наносит удар по мячу с одной из высоток Киева, затем мяч летит возле главных достопримечательностей столицы и в конце ролика Кличко ловит его на НСК «Олимпийский».

Напомним, финал главного клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве, а 24 мая также в столице Украины пройдет финал женской Лиги чемпионов.

 

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Новость в сюжете: Финал Лиги чемпионов в Киеве
Теги: #Виталий Кличко#Андрей Шевченко#финал Лиги чемпионов в Киеве