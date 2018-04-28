Кличко и Шевченко снялись в проморолике к финалу Лиги чемпионов в Киеве (видео)
15:36, 28 апреля 2018Футбол
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Виталий Кличко и Андрей Шевченко приглашают всех посетить главное футбольное событие этой весны.
фото Николая Бочка
Мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко снялись в проморолике, посвященном финалу Лиги чемпионов в Киеве.
Шевченко наносит удар по мячу с одной из высоток Киева, затем мяч летит возле главных достопримечательностей столицы и в конце ролика Кличко ловит его на НСК «Олимпийский».
Напомним, финал главного клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве, а 24 мая также в столице Украины пройдет финал женской Лиги чемпионов.
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