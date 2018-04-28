Кличко и Шевченко снялись в проморолике к финалу Лиги чемпионов в Киеве (видео)

Виталий Кличко и Андрей Шевченко приглашают всех посетить главное футбольное событие этой весны.

Мэр Киева Виталий Кличко и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко снялись в проморолике, посвященном финалу Лиги чемпионов в Киеве.

Шевченко наносит удар по мячу с одной из высоток Киева, затем мяч летит возле главных достопримечательностей столицы и в конце ролика Кличко ловит его на НСК «Олимпийский».

Напомним, финал главного клубного турнира Европы состоится 26 мая в Киеве, а 24 мая также в столице Украины пройдет финал женской Лиги чемпионов.