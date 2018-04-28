Марадона безуспешно покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра"

12:24, 28 апреля 2018
Футбол
19
Диего Марадона во время своего последнего матча с / REUTERS

Легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра", так и не сумев вывести команду в элиту чемпионата ОАЭ. 

Команда Марадоны не сможет подняться выше третьего места во втором по рангу дивизионе ОАЭ и таким образом не повысится в классе, сообщает BBC.

Отметим, что аргентинский специалист возглавил "Аль-Фуджайру" в мае прошлого года. До этого Марадона работал со сборной Аргентины, а также арабской командой "Аль-Васля".

Ранее сообщалось, что в одном из залов Буэнос-Айреса появилась удивительная фреска с изображением Марадоны в образе Бога и Лионеля Месси в образе Адама.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ОАЭ#Диего Марадона