Марадона безуспешно покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра"
12:24, 28 апреля 2018Футбол
19
Диего Марадона не сумел вывести свою команду в высший дивизион чемпионата ОАЭ.
Диего Марадона во время своего последнего матча в "Аль-Фуджайра" / REUTERS
Легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера клуба "Аль-Фуджайра", так и не сумев вывести команду в элиту чемпионата ОАЭ.
Команда Марадоны не сможет подняться выше третьего места во втором по рангу дивизионе ОАЭ и таким образом не повысится в классе, сообщает BBC.
Отметим, что аргентинский специалист возглавил "Аль-Фуджайру" в мае прошлого года. До этого Марадона работал со сборной Аргентины, а также арабской командой "Аль-Васля".
Ранее сообщалось, что в одном из залов Буэнос-Айреса появилась удивительная фреска с изображением Марадоны в образе Бога и Лионеля Месси в образе Адама.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter