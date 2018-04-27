"Шахтер" одержал очередную прогнозируемую победу над "Мариуполем"

Матч завершился со счетом 1:0.

В Мариуполе завершился матч Премьер-лиги, в котором местный "Мариуполь" принимал донецкий "Шахтер". Игра закончилась минимальной победой горняков - 1:0, сообщает официальный сайт УПЛ.

Матч прошел в спокойном темпе при минимуме острых моментов. Победу чемпиону Украины принес точный удар нигерийца Кайоде на 65-й минуте.

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Хозяева за весь матч не создали практически никакой угрозы воротам Пятова.

Букмекеры на победу гостей изначально давали микроскопический коэффициент - 1.03. А вот на победу хозяев не жалели коэффициента - 66.50!

Напомним, ранее команды встречались в кубковом матче, в котором "Мариуполь" был разгромлен со счетом 5:1.

Серия поражений команды "Мариуполь" в очных встречах с "Шахтером" в рамках чемпионата составляет 7 матчей.