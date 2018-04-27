Наставник "ПСЖ" Эмери заявил об отставке
16:38, 27 апреля 2018Футбол
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Испанский специалист проработал в Париже два сезона.
Унаи Эмери покидает "ПСЖ" / REUTERS
Главный тренер французского «Пари-Сен Жермен» Унаи Эмери покидает свой пост.
Испанский специалист объявил о своем уходе на пресс-конференции. Эмери уйдет из «ПСЖ» по окончании этого сезона.
46-летний тренер возглавлял «ПСЖ» с лета 2016 года. За два сезона он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Кубок французской лиги (дважды), Суперкубок Франции (дважды).
В нынешнем сезоне Эмери может прибавить к списку трофеев еще один Кубок страны.
Как сообщал УНИАН, легенда "Барселоны" Андрес Иньеста на сегодняшней пресс-конференции заявил, что покидает команду.
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