Наставник "ПСЖ" Эмери заявил об отставке

16:38, 27 апреля 2018
Футбол
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Унаи Эмери покидает &quot;ПСЖ&quot; / REUTERS

Испанский специалист объявил о своем уходе на пресс-конференции. Эмери уйдет из «ПСЖ» по окончании этого сезона.

46-летний тренер возглавлял «ПСЖ» с лета 2016 года. За два сезона он выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции, Кубок французской лиги (дважды), Суперкубок Франции (дважды).

В нынешнем сезоне Эмери может прибавить к списку трофеев еще один Кубок страны.

Как сообщал УНИАН, легенда "Барселоны" Андрес Иньеста на сегодняшней пресс-конференции заявил, что покидает команду. 

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Теги: #ПСЖ#Унаи Эмери