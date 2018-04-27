Легендарный игрок "Барселоны" Иньеста со слезами попрощался с каталонским клубом

Футболист выступает за "Барселону" с 2001 года.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста покидает каталонский клуб.

33-летний испанец объявил об уходе на специальной пресс-конференции, передает AS.

«Это мой последний сезон. Я обдумывал это решение очень долго. «Барселона» останется для меня лучшим клубом мира – клубом, который дал мне все», – сказал Иньеста.

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Иньеста продолжит карьеру в китайском клубе «Чунцинь Лифань», с которым он подпишет 3-летний контракт.

Футболист выступает за «Барселону» с 2001 года. В общей сложности он выиграл вместе с клубом 31 трофей.

Также Иньеста является чемпионом мира-2010 и чемпоном Европы 2008-го и 2012 годов в составе сборной Испании.