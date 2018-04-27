Одно табло горит идеально, со вторым еще работают: как готовят "Олимпийский" к финалу Лиги чемпионов (видео)

Состояние газона сейчас еще не идеальное, хотя визуально он кажется замечательным, - сообщил главный агроном стадиона.

НСК "Олимпийский" тщательно готовится к третьему в своей истории важнейшему турниру - после Олимпийских игр-1980 и Евро-2012 - именно здесь 26 мая состоится финал Лиги чемпионов.

Сотрудники стадиона сообщили, что высота травы футбольного газона должна быть 22 миллиметра. Сейчас траву тщательно удобряют и подстригают.

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"Состояние газона сейчас еще не является идеальным, хотя визуально он кажется замечательным. Через две недели поле будет в идеальном состоянии", - сообщил главный агроном арены Максим Стельмах.

Рабочие стадиона проверяют каждую деталь, будут менять сиденья вдоль поля. А вот раздевалки будут готовить только после полуфиналов, потому что еще не понятно, имена каких футболистов писать на шкафчиках.

Подробнее о подготовке поля, табло, раздевалок, ложи прессы, систем видеонаблюдения главной арены Лиги чемпионов - в сюжете проекта "Спецкор".