Марадона - Бог, а Месси - Адам: шикарная фреска украсила футбольный зал в Буэнос -Айресе (фото)

13:17, 27 апреля 2018
Футбол
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Спортивный зал в Буэнос-Айресе превратился в аналог Сикстинской капеллы / East News

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В одном из футзальных залов Буэнос-Айреса художник Сантьяго Барбеито создал свой вариант мирового шедевра Микеланджело. У художника в образе Бога изображен  Марадона, а в образе Адама предстал Месси.  

Ангелами стали другие известные аргентинские футболисты - Хуан Рикельме, Габриэль Батистута, Марио Кемпес, Серхио Агуэро, Клаудио Каниджа, Рикардо Бочини и Ариэль Ортега.

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Теги: #Диего Марадона#Лионель Месси