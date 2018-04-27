Марадона - Бог, а Месси - Адам: шикарная фреска украсила футбольный зал в Буэнос -Айресе (фото)

Двух легенд аргентинского футбола изобразили в непривычных образах.

Лионеля Месси и Диего Марадону изобразили в виде персонажей знаменитой фрески Микеланджело "Сотворение Адама". Читайте такжеУ популярного мема о неверном парне нашелся предшественник - картина XVIII века (фото) В одном из футзальных залов Буэнос-Айреса художник Сантьяго Барбеито создал свой вариант мирового шедевра Микеланджело. У художника в образе Бога изображен Марадона, а в образе Адама предстал Месси. Ангелами стали другие известные аргентинские футболисты - Хуан Рикельме, Габриэль Батистута, Марио Кемпес, Серхио Агуэро, Клаудио Каниджа, Рикардо Бочини и Ариэль Ортега.

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