"Интер" и "Ювентус" побили рекорд итальянского футбола по выручке от продажи билетов на один матч

12:28, 27 апреля 2018
Футбол
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матч &quot;Интер&quot; - &quot;Ювентус&quot; собрал 5 миллионов евро от продажи билетов / Viagogo

Миланский клуб заработал более 5 миллионов евро на билетах на матч с "Ювентусом", который состоится в субботу, 28 апреля. Это абсолютный рекорд для итальянского футбола.

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На встречу двух грандов были выкуплены все 78 328 мест на стадионе "Джузеппе Меацца".

Отметим, что этот матч имеет принципиальное турнирное значение для обеих команд - "Ювентус" ведет борьбу за чемпионство, опережая "Наполи" всего на 1 очко, а "Интер" борется с "Ромой" и "Лацио" за зону Лиги чемпионов. 

В прошлом году рекордное достижение установил матч двух миланских команд: игра "Интера" и "Милана" собрала рекордную выручку по билетам - около 4,8 миллионов евро.

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Теги: #Ювентус#Интер