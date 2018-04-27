"Интер" и "Ювентус" побили рекорд итальянского футбола по выручке от продажи билетов на один матч
Миланский "Интер" побил рекорд итальянского футбола по сумме денег, вырученных за билеты на один конкретный поединок.
Миланский клуб заработал более 5 миллионов евро на билетах на матч с "Ювентусом", который состоится в субботу, 28 апреля. Это абсолютный рекорд для итальянского футбола.
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На встречу двух грандов были выкуплены все 78 328 мест на стадионе "Джузеппе Меацца".
Отметим, что этот матч имеет принципиальное турнирное значение для обеих команд - "Ювентус" ведет борьбу за чемпионство, опережая "Наполи" всего на 1 очко, а "Интер" борется с "Ромой" и "Лацио" за зону Лиги чемпионов.
В прошлом году рекордное достижение установил матч двух миланских команд: игра "Интера" и "Милана" собрала рекордную выручку по билетам - около 4,8 миллионов евро.