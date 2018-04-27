"Интер" и "Ювентус" побили рекорд итальянского футбола по выручке от продажи билетов на один матч

Поединок двух итальянских грандов собрал 5 миллионов евро - все 78 328 мест на стадионе выкуплены.

Миланский "Интер" побил рекорд итальянского футбола по сумме денег, вырученных за билеты на один конкретный поединок.

Миланский клуб заработал более 5 миллионов евро на билетах на матч с "Ювентусом", который состоится в субботу, 28 апреля. Это абсолютный рекорд для итальянского футбола.

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На встречу двух грандов были выкуплены все 78 328 мест на стадионе "Джузеппе Меацца".

Отметим, что этот матч имеет принципиальное турнирное значение для обеих команд - "Ювентус" ведет борьбу за чемпионство, опережая "Наполи" всего на 1 очко, а "Интер" борется с "Ромой" и "Лацио" за зону Лиги чемпионов.

В прошлом году рекордное достижение установил матч двух миланских команд: игра "Интера" и "Милана" собрала рекордную выручку по билетам - около 4,8 миллионов евро.