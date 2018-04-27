Берлускони хочет вернуть "Милан"

Сильвио Берлускони может выкупить "Милан" у китайских инвесторов.

Экс-владелец "Милана" Сильвио Берлускони рассказал о своих планах выкупить клуб обратно.

"Если дела будут идти так же, как и сейчас, не скрою – рано или поздно я выкуплю "Милан" обратно", – передает слова Берлускони Football Italia.

В текущем сезоне "Милан" занимает лишь седьмое место в таблице Серии А.

Напомним, в апреле 2017 года Берлускони продал "Милан" китайским инвесторам. В данный момент у "россо-нери" имеется задолженность в размере 300 миллионов евро. За нарушение финансового фэйр-плей УЕФА может запретить "Милану" трансферы на два трансферных окна.