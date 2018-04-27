"Марсель" забил по голу в каждом из таймов в ворота "Зальцбурга" в полуфинале Лиги Европы

Французский клуб близок к выходу в финал турнира, который состоится в Лионе.

Французский "Марсель" одержал победу в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, обыграв гостей из австрийского "Зальцбурга". Игра завершилась со счетом 2:0. Французская команда забила по голу в каждом из таймов - на 15-й минуте отличился Товен, а после перерыва, на 63-й минуте, удвоил преимущество марсельцев Н`Жи. Стоит отметить, что в обоих случаях ассистировал авторам голов Димитри Пайе. В другом матче "Арсенал" и "Атлетико" сыграли вничью - 1:1. Финал Лиги Европы состоится в Лионе 16 мая.

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