"Арсенал" упустил победу над "Атлетико" в большинстве в драматичном матче Лиги Европы

Игра завершилась со счетом 1:1.

В Лондоне завершился матч 1/2 финала Лиги Европы, в котором английский "Арсенал" принимал испанский "Атлетико" из Мадрида и упустил победу в игре., где с 10-й минуты находился в большинстве.

Игра завершилась со счетом 1:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Гости остались в меньшинстве уже на 10-й минуте, когда біл удален Врсалько, а вскоре был удален со скамейки запасных и главнй тренер мадридской команды Симеоне. Тем не менее, англичане долгое время не могли воплотить свое преимущество в гол. Но, на 61-й минуте Александр Леказетте замкнул головой навес с фланга партнеров по команде -красивый гол.

Впрочем, удержать свое преимущество хозяевам поля не удалось. На 82-й минуте Антуан Гризманн воспользовался ошибкой гокипера "Арсенала", подхватил мяч и забил его уже практически в пустые ворота.

В оставшееся время "Арсенал" еще имел пару моментов, но забить победный гол так и не сумел.

Ответынй матч в этой паре состоится ровно через неделю, 3 мая.