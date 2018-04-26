Экс-игрок Белик: Если "Заря" хочет выйти прямо в Лигу Европы, то ей нужно обыгрывать "Шахтер" в гостях

Право на ошибку у горняков есть, у «Зари», конечно, такого права нет, отметил бывший игрок донецкой команды.

Экс-игрок «Шахтера» и сборной Украины Алексей Белик поделился своим мнением о предстоящем на следующей неделе матче между чемпионом - донецким "Шахтером" и бронзовым призером УПЛ - луганской "Зарей" в Харькове.

- «Шахтеру» еще можно ошибиться и сыграть, например, вничью. Потом в матче с «Динамо» также может устроить и ничья. Право на ошибку у горняков есть. У «Зари», конечно, такого права нет. Если они, конечно, хотят играть сразу в группе Лиги Европы, а не проходит через квалификацию, то нужно обыгрывать «Шахтер» в Харькове. Ясно, что «Динамо» тоже будет играть на победу с «Ворсклой», а значит, «Заре» надо сокращать отставание. Хорошо, что есть интрига в обоих матчах. Причем такая, что всем четырем командам надо брать очки. Хотя, и Мариуполю тоже. Думаю, разговоров о том, что кто-то играл не в полную силу, быть не должно. Интересно, когда у каждой команды есть задача и ее можно решить в конкретном матче, сказал игрок в комментарии Terrikon.com.

На вопрос о том. что Вернидуб уже побеждал Фонсеку и насколько принципиальной будет тренерская дуэль, какие сюрпризы друг другу наставники могут преподнести, Белик заметил:

- Для Фонсеки, когда осталось четыре тура до конца, сейчас каждая игра важна. Каждый тренер хочет добиться поставленной цели. И тут принципиально побеждать для каждого тренера. Ясно, что и Сачко, и Вернидуб хотят обыграть более именитых соперников и выполнить свои задачи. Для Фонсеки ясно, что надо выигрывать и ждать помощи от Ворсклы, чтобы последняя игра с «Динамо» стала формальностью. Хотя, мне бы хотелось, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре, в очном матче «Шахтера» и «Динамо».

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А на вопрос о том, не будет ли Фонсека держать в голове финал Кубка Украины и отразится ли это на составе в матче с «Зарей», заметил:

- Трудно сказать, потому что совсем недавно он ротировал состав. Играл Кайоде... Сейчас непонятно, кто когда и как применяет ротацию. Кто-то хочет дать отдохнуть лидерам перед важной игрой, а кто-то наоборот - держит команду в тонусе. Что-то предсказать сложно - надо быть внутри команды.

Наконец, на вопрос, справедливо ли утверждение, что кроме «Динамо», в текущем чемпионате, только «Заря» может отобрать очки у «Шахтера», Белик констатировал:

- Об этом говорит история нынешнего чемпионата. Опять-таки, «Шахтер» во втором круге очень хорош и практически не пропускает. За исключением матчей против «Динамо». У «Зари» будет возможность эту теорию подтвердить, а у «Шахтера» - опровергнуть.

Как сообщал УНИАН, матч «Шахтер» - «Заря» пройдет на ОСК «Металлист» в Харькове 5 мая. Билеты на игру можно купить на официальном сайте донецкого клуба или в мобильном приложении от клуба со скидкой 20%.