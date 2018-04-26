"Ливерпуль" отказался продавать "Реалу" Салаха за 230 миллионов евро

16:21, 26 апреля 2018
Футбол
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Мохамед Салах / REUTERS

В зимнее трансферное окно стоимость египтянина оценивалась в 100 миллионов евро, но сейчас возрасла до 230 миллионов. 

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Мадридцы уже связывались с руководством "Ливерпуля", но английский клуб ответил отказом. 

Отметим, что во вторник Мохамед Салах забил 42-й и 43-й мячи за "Ливерпуль" в нынешнем сезоне. На данный момент "Царь Египта", как окрестили его поклонники, лидирует в гонке за "Золотой бутсой".

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Теги: #Реал#Ливерпуль#Мохаммед Салах