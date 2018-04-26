"Ливерпуль" отказался продавать "Реалу" Салаха за 230 миллионов евро

Зимой стоимость египтянина оценивалась в 100 миллионов евро, но сейчас возрасла до 230 миллионов.

Мадридский "Реал" проявляет интерес к форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху еще с декабря прошлого года, сообщает Daily Mail.

В зимнее трансферное окно стоимость египтянина оценивалась в 100 миллионов евро, но сейчас возрасла до 230 миллионов.

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Мадридцы уже связывались с руководством "Ливерпуля", но английский клуб ответил отказом.

Отметим, что во вторник Мохамед Салах забил 42-й и 43-й мячи за "Ливерпуль" в нынешнем сезоне. На данный момент "Царь Египта", как окрестили его поклонники, лидирует в гонке за "Золотой бутсой".