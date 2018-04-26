"Верес" назначил исполняющим обязанности главного тренера экс-футболиста "Аякса"
14:58, 26 апреля 2018Футбол
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Андрей Демченко будет руководить командой после ухода Юрия Свиркова.
Андрей Демченко / "Золотой талант"
Ровенский "Верес" назначил 41-летнего Андрея Демченко исполняющим обязанности главного тренера команды.
Демченко работал в тренерском штабе "Вереса" под руководством Юрия Вирта в 2017 году.
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В 2012 году специалист работал в тренерском штабе запорожского «Металлурга», а затем с молодежной командой клуба.
Андрей Демченко - экс-полузащитник запорожского "Металлурга". В 90-х он непродолжительное время провел в голландском "Аяксе", однако в команде не заиграл.
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