Победа "Реала" над "Баварией" стала для него рекордной 150-й в Лиге чемпионов

11:55, 26 апреля 2018
Футбол
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&quot;Реал&quot; одержал 150-ю победу в Лиге чемпионов / REUTERS

«Реал», обыгравший «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1), одержал свою рекордную 150-ю победу за историю этого турнира.

Далее по данному показателю распологаются «Барселона» (138 побед), «Бавария» (128) и «Манчестер Юнайтед» (114).

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Всего в рамках Лиги чемпионов "Реал" провел 249 игр - помимо 150 побед, у него 48 ничьих и 51 поражение. 

Кроме того, мадридский клуб выиграл 306-й матч в еврокубках и повторил рекорд «Барселоны».

Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Ливерпуль" разгромил "Рому" - 5:2, а "Реал" на выезде" одолел "Баварию" - 2:1. Ответные поединки состоятся на следующей неделе, 1-го и 2 мая.

Финал турнира пройдет в Киеве 26 мая. 

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Теги: #Реал#Лига чемпионов