Победа "Реала" над "Баварией" стала для него рекордной 150-й в Лиге чемпионов

Больше нет ни у кого.

«Реал», обыгравший «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов (2:1), одержал свою рекордную 150-ю победу за историю этого турнира. Далее по данному показателю распологаются «Барселона» (138 побед), «Бавария» (128) и «Манчестер Юнайтед» (114). Читайте такжеСудья не засчитал гол Роналду, помешав ему установить новый рекорд в Лиге чемпионов Всего в рамках Лиги чемпионов "Реал" провел 249 игр - помимо 150 побед, у него 48 ничьих и 51 поражение. Кроме того, мадридский клуб выиграл 306-й матч в еврокубках и повторил рекорд «Барселоны». Напомним, в первых полуфинальных матчах Лиги чемпионов сезона-2017/18 "Ливерпуль" разгромил "Рому" - 5:2, а "Реал" на выезде" одолел "Баварию" - 2:1. Ответные поединки состоятся на следующей неделе, 1-го и 2 мая. Финал турнира пройдет в Киеве 26 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter