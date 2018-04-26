Судья не засчитал гол Роналду, помешав ему установить новый рекорд в Лиге чемпионов

Криштиану Роналду не смог продлить свою голевую серию в главном турнире Европы, которая насчитывала 11 матчей.

Вчера в полуфинальном матче Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» прервалась рекордная результативная серия Криштиану Роналду.

Португальский форвард забивал в 11 матчах Лиги чемпионов подряд. Свою выдающуюся серию Роналду начал еще в прошлом розыгрыше, когда в финальной игре в мае прошлого года забил два гола «Ювентусу». Затем Криштиану отличался голами в каждом матче группового этапа и плей-офф.

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В первом полуфинальном поединке с «Баварией» Криштиану Роналду не забил (и даже ни разу не пробил в створ ворот). Во втором тайме мяч после удара Роналду все-таки попал в сетку, однако арбитр не засчитал взятие ворот, заметив, что португалец подыграл себе рукой.

Тем не менее, «Реал» все равно победил со счетом 2:1 и утвердился в статусе фаворита пары.

Напомним, что финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве.