"Реал" добыл победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов в гостях у "Баварии"

Игра завершилась со счетом 1:2.

В Мюнхене завершился первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА в паре "Бавария" - "Реал", в котором мюнхенская команда уступила соперникам из Мадрида.

Игра завершилась со счетом 1:2, сообщает официальный сайт соревнований.

"Бавария" открыла счет и некоторое время даже имела преимущество, но не сумела удержать собственный высокий темп, предложенный сопернику, и позволила "Реалу" не только сравнять счет, но и одержать волевую победу.

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На 28-й минуте Джошуа Киммих совершил индивидуальный проход по флангу, после чего неожиданно ударил с острого угла, вместо паса в центр штрафной на основных нападающих команды. Навес оказался неожиданным для всвех, в том числе для вратаря "Реала" Наваса, который не успел среагировать - 1:0.

Впрочем, даже до перерыва "Бавария" не удержала перевес. На 44-й минуте красивый удар из-за пределов штрафной нанес Марсело.

А во втором тайме, на 57-й минуте, Марко Асенсио нанес решающий удар в этом матче - 1:2.

В середине второго тайма гол также забил Криштиану Роналду, но, по мнению судьи, сыграл в этом эпизоде рукой. Многочисленный повторы не дали четкого ответа на вопрос, был ли прав судья.

Ответный матч состоится в Мадриде в следующий вторник, 1 мая.