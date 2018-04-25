Нападающий "Шахтера" Койоде про столкновение с игроком "Динамо": Шабанов ударил меня локтем в штрафной

Киевский клуб требует дисквалификации нигерийского форварда.

Нападающий Шахтера Оларенванжу Кайоде специально для Football.ua прокомментировал эпизод противоборства с Артемом Шабановым в матче с Динамо, за который Киевский клуб требует дисквалификации нигерийского форварда.

"Игрок Динамо удерживал меня. Поэтому я старался сохранить баланс для того, чтобы выиграть борьбу за мяч. Мне нужно было немного его отодвинуть, поскольку он также держал меня. Я не бил его", - отметил игрок в комментарии Football.com.

"Шабанов больно схватил меня рукой и мне пришлось отодвинуть его от себя. Затем он ударил меня локтем в штрафной и рефери свистком оповестил об окончании матча, но почему то этот момент никто не обсуждает?", — добавил Кайоде.

Отметим, ранее Комитет арбитров ФФУ разобрал этот момент. По мнению судей, игрок Шахтера мог бы получить красную карточку, если бы в УПЛ была система видеоповторов.

"90+4 мин. Агрессивное поведение со стороны игрока №88 (Оларенваджу Кайоде) хозяев, который наносит удар в голову футболиста №30 (Артема Шабанова) гостей. Ситуация отягощается еще и тем, что это происходит в момент остановки игры, до выполнения штрафного удара. К сожалению, арбитр не мог увидеть это, но, если бы была применена система видеоповторов (VAR), то могло быть принято решение о вынесении красной карточки", — говорится на сайте Комитета арбитров ФФУ.

Напомним, киевское Динамо направило в КДК ФФУ официальное заявление с просьбой дисквалифицировать игроков Шахтера, в том числе Кайоде, на 4-5 матчей.