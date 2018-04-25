Наставник "Арсенала" Венгер заявил, что не уходит из футбола

68-летний специалист признался, что возьмет небольшой отдых, но не станет завершать карьеру.

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что не собирается завершать карьеру после ухода из клуба предстоящим летом, хотя пока не знает, где продолжит работу.

Об этом сообщает Sky Sports.

Венгер не исключил, что возьмет отдых на некоторое время, но затем вернется на тренерский мостик.

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«Честно говоря, даже не знаю, чем буду заниматься. Может, возьму небольшой отдых. Но к работе вернусь, это точно. Горжусь тем, что отдавал все свои силы вплоть до последнего дня действия контракта, независимо от того, где работал», - отметил французский специалист.

Арсен Венгер возглавил лондонский клуб в сентябре 1996 года. За 22 года пребывания Венгера на посту тренера "Арсенал" трижды становился чемпионом Англии (1998, 2002, 2004), по семь раз выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии. Но при этом команда никогда не побеждала в еврокубках - лучшее достижение выход в финал Лиги чемпионов-2005/06.

Завтра "Канониры" сыграют первый полуфинальный матч против "Атлетико" в Лиге Европы. Победа в турнире обеспечит лондонцам участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.