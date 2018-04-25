Генсека ФИФА подозревают в конфликте интересов перед выборами страны-хозяйки чемпионата мира-2026

Комитет по этике заподозрил Фатму Самуру в том, что она скрывала часть информации и отчетности относительно заявки Марокко на проведение турнира.

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура подозревается Комитетом по этике в конфликте интересов перед выборами страны-хозяйки чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает BBC Sport.

Комитет по этике заподозрил Самуру в том, что она скрывала часть информации и отчетности относительно заявки Марокко на проведение турнира.

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Кроме того, члены аттестационной группы, которая посещает страны, подавшие заявки на ЧМ, обнаружили родственную связь между генсеком и знаменитым сенегальским футболистом Эль-Хаджи Диуфом, являющимся послом марокканской заявки.

Сама Самура все обвинения в свой адрес отрицает, а с родства с Диуфом и вовсе смеется. По ее словам, родственников Диуфа в Сенегале знает каждый в лицо.

Напомним, ФИФА получила только две заявки на проведение чемпионата мира-2026 – от Марокко, а также коллективную заявку от США, Мексики и Канады.

Голосование относительно страны-хозяйки ЧМ-2026 пройдет 13 июня этого года в Москве.