Тренер клуба УПЛ "Верес" Свирков подал в отставу

Решение подать в отставку было принято с учетом ухудшения состояния здоровья.

Сегодня Юрий Свирков перестал быть главным тренером футбольного клуба украинской Премьер-лиги «Верес» (Ровно).

Решение подать в отставку было принято Юрием Геннадиевичем учитывая ухудшение состояния здоровья, говорится в сообщении клуба на официальной странице в Facebook.

Сейчас руководство решает вопрос кто будет исполнять обязанности тренера до момента назначения нового наставника красно-черных.

Свирков возглавил команду зимой, после увольнения Юрия Вирта. Под его руководством, в феврале-апреле команда провела 9 матчей, в которых одержала 2 победы, 1 игру свела вничью и потерпела 6 поражений.