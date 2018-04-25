Тренер клуба УПЛ "Верес" Свирков подал в отставу
12:46, 25 апреля 2018Футбол
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Решение подать в отставку было принято с учетом ухудшения состояния здоровья.
Свірков покинул пост главного тренера "Вереса" / facebook.com/veres.club
Сегодня Юрий Свирков перестал быть главным тренером футбольного клуба украинской Премьер-лиги «Верес» (Ровно).
Решение подать в отставку было принято Юрием Геннадиевичем учитывая ухудшение состояния здоровья, говорится в сообщении клуба на официальной странице в Facebook.
Сейчас руководство решает вопрос кто будет исполнять обязанности тренера до момента назначения нового наставника красно-черных.
Свирков возглавил команду зимой, после увольнения Юрия Вирта. Под его руководством, в феврале-апреле команда провела 9 матчей, в которых одержала 2 победы, 1 игру свела вничью и потерпела 6 поражений.
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