Тренер "Ливерпуля" Клопп: Все вышло куда лучше, чем я предполагал

Наставник английской команды прокомментировал победу над "Ромой" в полуфинале Лиги чемпионов.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после победы над итальянской "Ромой" (Рим) со счетом 5:2 в первом полуфинале Лиги чемпионов признал, что команда добилась фантастического результата, который превзошел его личные ожидания.

"Примерно 80 минут мы демонстрировали идеальный футбол. Допустили всего одну ошибку в обороне, но таково положение, и счет сейчас 5:2", - цитирует Клоппа официальный сайт UEFA.

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"Конечно, было бы лучше выиграть 5:0 или 5:1, но и 5:2 - фантастический результат. Мы отправимся на выезд и попытаемся выиграть снова. Все вышло куда лучше, чем я предполагал до игры", - добавил специалист.

Накануне английский "Ливерпуль" разгромил итальянскую "Рому" в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 5:2.

В среду, 25 апреля, состоится второй полуфинальный матч, в котором сыграют немецкая "Бавария" (Мюнхен) и испанский "Реал" (Мадрид). 1 и 2 мая пройдут ответные полуфинальные матчи.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве.