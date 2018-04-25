Фантастический матч между "Ливерпулем" и "Ромой" вошел в историю Лиги чемпионов

Матч-триллер завершился со счетом 5:2 в пользу англичан.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и итальянской "Ромой" подарил фантастический сценарий и завершился с разгромным счетом в пользу хозяев поля.

Отгрузив пять голов до 70 минуты, команда Юргена Клоппа, похоже, немного расслабилась и, как следствие, пропустила два гола забитыми мячами отличились Эдин Джеко и Даниэле Де Росси. В составе хозяев забивали Мохаммед Салах (дубль), Роберто Фирмино (дубль) и Садио Мане, напоминает ТСН.Проспорт.

Завершив матч со счетом 5:2, команды вошли в историю самого престижного клубного турнира Европы. Этот матч повлиял на тот факт, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов стал самым результативным за всю историю турнира.

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Сейчас в Лиге чемпионов сезона 2017/18 забито уже 384 гола - именно этот показатель и делает сезон 17/18 Лиги чемпионов лучшим в истории соревнований по средней результативности. Отметим, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ будут сыграны еще четыре встречи.

Интересен тот факт, что эти 384 забитых гола были проведены в 121 матче, в среднем 3,17 гола за игру или каждые 28 минут. 15 голов нападающего мадридского "Реала" Криштиану Роналду составляют 4% от общего количества голов на турнире. Самый результативный сезон Лиги чемпионов состоялся в сезоне 2000/01, когда было забито целых 449 мячей. Правда тогда средняя результативность составляла 2,86 гола за матч.

Напомним, что в другой полуфинальной паре встретятся "Бавария" и "Реал". Эта встреча состоится сегодня в 21:45 по киевскому времени. 1-го и 2 мая состоятся ответные поединки 1/2 финала.

Финал Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".