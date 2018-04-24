"Ливерпуль" пятью голами нокаутировал "Рому", но пропустил дважды в концовке футбольного триллера

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов было забито семь мячей.

"Ливерпуль" и "Рома" встречались в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов сезона-2017/18. Английская команда одержала очень уверенную победу над клубом из столицы Италии, разгромив гостей со счетом 5:2, смазав при этом концовку.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Ход игры мог быть кардинально другим, если бы удар футболиста "Ромы" Коларова на 19-й минуте достиг цели, однако римлянин угодил в перекладину ворот "Ливерпуля".

Хозяева же после небольшой разведки ответили потрясающим перфомансом Мохамеда Салаха. На 35-й минуте египтянин забил невероятным по красоте ударом в девятку. А перед самым перерывом нападающий мерсисайдцев технично реализовал выход один на один - 2:0.

В начале второго тайма страшный сон для "Ромы" продолжался. Все тот же Салах отдал голевую передачу Садио Мане, который утроил преимущество. А вскоре Салах помог отличиться и Фирмино - 4:0. Бразилец Фирмино на 68-й минуте сделал дубль, доведя счет до 5:0.

"Рома" очнулась на 81-й минуте, когда Эдин Джеко подарил небольшой шанс для своей команды, отквитав один мяч.

Но и это был не конец. На 85-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Милнера в своей штрафной. Перотти мастерски исполнил удар с "точки".

5:2 - уверенная, но не безоговорочная победа "Ливерпуля" в фантастическом суперзрелищном матче.

Ответный поединок состоится 2 мая в Риме.

Завтра между собой сыграет другая пара команд-полуфиналистов - "Бавария" и "Реал".