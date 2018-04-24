Итальянская федерация определилась с кандидатурой тренера сборной по футболу

Опытнейший Карло Анчелотти готов возглавить "Скуадру Адзурру", несмотря на меньшую зарплату, чем в "Баварии".

Сборная Италии в скором времени объявит Карло Анчелотти новым тренером, сообщает издание Corriere dello Sport.

Опытный наставник 23 апреля провел переговоры с главой Федерации футбола Италии. Сообщается, что в тренерский штаб под руководством Анчелотти войдет его сын Давиде, а также кто-то из бывших звездных игроков "Скуадры Адзурры" - Андреа Пирло или Массимо Амброзини.

Известно, что Анчелотти будет получать около 4-5 миллионов евро, что меньше, чем у него было в его последнем клубе «Баварии».

Как сообщал УНИАН, сборная Италии проведет товарищеский матч со сборной Украины в октябре. Место проведения встречи еще уточняется.