"Динамо" потребовало у ФФУ дисквалификации двух игроков "Шахтера"

Киевляне требуют наказания для футболистов донецкого клуба Тайсона и Кайоде.

Киевское «Динамо» на своем официальном сайте опубликовало заявление в Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ с просьбой рассмотреть эпизоды матча 27-го тура Премьер-лиги "Шахтер" - "Динамо".

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Киевляне просят рассмотреть эпизод с ударом нигерийского нападающего горняков Кайоде в голову динамовцу Шабанову. А также обращают внимание на агрессивное поведение горняка Тайсона. Он в том матче был удален, однако "Динамо" требует дисквалификации на 4-5 матчей.

Оба момента состоялись на последних минутах поединка. Напомним, очередная встреча двух украинских грандов завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0. На данный момент разрыв между командами составляет всего 3 очка (впереди - "Шахтер"). До конца чемпионата командам осталось провести по 4 матча. При этом "Динамо" и "Шахтер" сыграют между собой еще раз в Киеве в 32-м туре.