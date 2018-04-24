Ушел из жизни знаменитый французский тренер

Бывший игрок и тренер сборной Франции Анри Мишель умер в возрасте 70 лет.

Во вторник остановилось сердце известного фрацузского тренера Анри Мишеля, сообщает L'Equipe.

Бывший наставник французской национальной сборной и легенда клуба "Нант" ушел из жизни в возрасте 70 лет.

Пока подробностей смерти специалиста нет. По информации издания, на протяжении нескольких лет Анри Мишель боролся с онкологическим заболеванием.

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Анри Мишель стал известным еще в период игровой карьеры. Он провел 16 лет в "Нанте", сыграв за эту команду более 500 матчей. Еще 58 поединков в его активе в футболке национальной сборной Франции. В составе "Нанта" Мишель трижды становился чемпионом и один раз завоевал Кубок Франции.

После того, как Мишель повесил бутсы на гвоздь, он начал тренировать молодежную сборную Франции. Далее возглавлял национальную команду Франции и завоевал с ней олимпийское золото в Лос-Анджелесе в 1984-м, а также бронзу на чемпионате мира 1986 года.

В начале 90-х Мишель непродолжительное время работал с "Пари Сен-Жермен", а затем уехал работать в Африку и Азию. Там он тренировал сборные Камеруна, Марокко, ОАЭ, Туниса, Кот-д'Ивуара, Экваториальной Гвинеи и Кении, а также возглавлял около десятка клубов.