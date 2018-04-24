Первый домашний матч сборной Украины в Лиге наций пройдет без зрителей

Известны даты и места проведения домашних игр национальной сборной.

Стали известны даты и места проведения домашних матчей сборной Украины в Лиге наций.

Во вторник, 24 апреля соответствующее решение принял на своем заседании Исполком Федерации футбола Украины.

Первый домашний матч со сборной Словакии наша команда проведет во Львове на «Арене Львов», сообщает официальный сайт ФФУ. Игра состоится 9 сентября.

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Уже 16 октября Украина также дома сыграет против сборной Чехии. Сообщается, что этот матч состоится в Харькове на стадионе ОСК «Металлист». Также будут организованы фан-зоны недалеко от стадионов.

Стоит отметить, что встреча со Словакией во Львове пройдет при пустых трибунах из-за решения дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято в ноябре 2015 года.

Ране сообщалось, что перед игрой с Чехией 10 октября сборная Украины проведет товарищеский матч против сборной Италии.