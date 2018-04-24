Национальная сборная Украины сыграет со Словакией на «Арене-Львов», а с Чехией - в Харькове

ФФУ определила место проведения ближайших официальных встреч команды Андрея Шевченко.

Национальная сборная Украины по футболу сыграет 9 сентября свой первый домашний поединок в Лиге наций против сборной Словакии на «Арене-Львов».

Соответствующее решение сегодня, 24 апреля, принял на своем заседании Исполком Федерации футбола Украины.

Также члены Исполкома ФФУ определили харьковский ОСК «Металлист» местом проведения следующего домашнего матча Лиги наций между сборными Украины и Чехии, который состоится 16 октября.

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Напомним, поединок Украина – Словакия, согласно решения Дисциплинарного комитета УЕФА, которое было принято еще в ноябре 2015 года, будет проходить при пустых трибунах.

Вместе с тем, выступая сегодня на заседании Исполкома ФФУ Президент Федерации Андрей Павелко предложил организовать Фан-зону вблизи «Арены-Львов». Таким образом болельщики сборной смогут поддерживать нашу команду неподалеку и передать команде на поле свою положительную энергетику.

«Для поддержки нашей сборной в матче при пустых трибунах со Словакией организуем вблизи «Львов-Арены» полноценную фан-зону», - сообщил Павелко.