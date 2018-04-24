ФК "Шахтер" начал продажу билетов на последний Топ-матч сезона - против "Зари"

Стоимость билетов - от 20 гривен.

5 мая в Харькове пройдет один из важнейших для «Шахтера» матчей второго этапа УПЛ

В 19:30 на ОСК «Металлист» подопечные Паулу Фонсеки примут луганскую «Зарю», ведущую борьбу за третье место, сообщает официальный сайт горняков.

Билеты можно приобрести:

- в кассах стадиона «Металлист» (ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на официальном сайте клуба shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua;

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов – от 20 гривен.