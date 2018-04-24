ФК "Шахтер" начал продажу билетов на последний Топ-матч сезона - против "Зари"
13:08, 24 апреля 2018Футбол
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Стоимость билетов - от 20 гривен.
5 мая в Харькоев пройдет важнейший матч УПЛ "Шахтер" - "Заря" / shakhtar.com
5 мая в Харькове пройдет один из важнейших для «Шахтера» матчей второго этапа УПЛ
В 19:30 на ОСК «Металлист» подопечные Паулу Фонсеки примут луганскую «Зарю», ведущую борьбу за третье место, сообщает официальный сайт горняков.
Билеты можно приобрести:
- в кассах стадиона «Металлист» (ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);
- онлайн на официальном сайте клуба shakhtar.com;
- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua;
- в розничной торговой сети Харькова.
Стоимость билетов – от 20 гривен.
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