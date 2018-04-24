ФК "Шахтер" начал продажу билетов на последний Топ-матч сезона - против "Зари"

13:08, 24 апреля 2018
Футбол
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5 мая в Харькоев пройдет важнейший матч УПЛ &quot;Шахтер&quot; - &quot;Заря&quot; / shakhtar.com

В 19:30 на ОСК «Металлист» подопечные Паулу Фонсеки примут луганскую «Зарю», ведущую борьбу за третье место, сообщает официальный сайт горняков.

Билеты можно приобрести:

- в кассах стадиона «Металлист» (ежедневно с 9:00 до 20:00 без перерыва и выходных);

- онлайн на официальном сайте клуба shakhtar.com;

- онлайн на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua,  payhub.com.ua,  karabas.com,  bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua;

- в розничной торговой сети Харькова.

Стоимость билетов – от 20 гривен. 

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Теги: #УПЛ#Шахтер - Заря