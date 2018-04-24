Аргентинец заявил, что не выдержит, если его друг будет выступать в сливочной футболке соперников

Месси категорически против перехода Неймара в "Реал".

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси высказался категорически против перехода бывшего игрока команды, а ныне форварда французского "Пари-Сен-Жермен" Неймара в мадридский "Реал".

Об этом сообщает испанский Don Balon.

По информации издания, аргентинец заявил, что не выдержит, если его друг будет выступать в "сливочной" футболке самых принципиальных соперников "Барселоны". Идеамльным вариантом для продолжения карьеры Неймара лидер "Барселоны" назвал английский "Манчестер Юнайтед".

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Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017-го года. Однако, у игрока сразу не заладились дела в новом клубе, в котором он не чувствовал конкуренции в национальном чемпионате Франции и стимула прогрессировать и вести борьбу за победу в главном еврокубке - Лиге чемпионов.

На данный момент наиболее вероятным продолжением карьеры Неймара считается его переход в мадридский "Реал".